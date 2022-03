Ganz | «Addio di Giacinti dal Milan femminile? Ora vi spiego»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le parole del tecnico rossonero sull’attaccante ora alla Fiorentina e parole di Maurizio, allenatore del, intervistato dal Corriere dello Sport. CALCIO– «Nelc’è entusiasmo. La diversità non è tecnica, semmai è nel rapporto che si crea con le giocatrici. Devi imparare in fretta con chi hai a che fare. Devi essere diretto, non puoi mentire. Ho scoperto un mondo incredibile. Negli allenamenti le donne danno il 100%, amo il lavoro sul campo e loro mi vengono dietro, non lesinano fatica, vanno oltre la stanchezza. Le primedonne ci sono, ma se lavorano per il gruppo non è un problema. Alleno le donne come allenavo gli uomini. Tecnica, tattica non cambia niente. A quelli che parlano di due sport diversi dico che non conoscono. Dovrebbero assistere a una ...