Fabrizio Corona stronca Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: nuove dichiarazioni sulla coppia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fabrizio Corona torna a parlare della storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip. E lo fa rincarando la dose sull'ex corteggiatore di Uomini e donne che, secondo l'imprenditore, non sarebbe l'uomo adatto al fianco della ragazza. "Non sono la Salemi e Pretelli" il secco giudizio espresso nell'intervista, in riferimento alla coppia formatasi nella Casa di Cinecittà nella scorsa edizione. Fabrizio Corona stronca la coppia Sophie-Alessandro: nuove dichiarazioni Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip un gossip clamoroso si è abbattuto sulla Casa di Cinecittà e, in particolare, ...

