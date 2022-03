“Ciao Annarè” | fiori e candele sul luogo del delitto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche dopo la fiaccolata di ieri sera continua, davanti al salone di bellezza Sica in via Tevere a Pontecagnano Faiano, la processione di persone che lasciano un fiore,o un biglietto per Anna Borsa, la giovane parrucchiera trentenne uccisa ieri a colpi di pistola dal suo ex compagno, Alfredo Erra che aveva lasciato dal mese di luglio. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Saranno visionati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza installati all’interno del salone. Nelle prossime ore, sarà un’autopsia sul corpo della povera vittima a chiarire alcune dinamiche. Al momento si sa solo che la ragazza è stata colpita da tre proiettili esplosi da un’arma che l’assassino ha rivolto verso di se dopo averla usata per ferire una terza persona presente, attualmente ricoverata al Ruggi. Come riportato in un comunicato ...