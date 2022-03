Cannabis, la Consulta: “Quesito in contrasto con convenzioni internazionali. Avrebbe depenalizzato coltivazione di coca e papavero” (Di mercoledì 2 marzo 2022) A due settimane esatte dalla dichiarazione di inammissibilità la Corte costituzionale ha depositato le motivazioni su referendum bocciati, Per quanto riguarda quello relativo alla depenalizzazione della coltivazione della Cannabis i giudici – presieduti da Giuliano Amato, estensore Giovanni Amoroso – hanno ribadito quello che era stato già scritto in sintesi in una nota e poi ripetuto in conferenza stampa dal presidente. Ecco che nelle motivazioni ritorna il richiamo alle convenzioni internazionali di Vienna e di New York in materia di stupefacenti, quegli obblighi internazionali da rispettare che erano stati già citati. Anche perché, stando alle toghe, la formulazione del Quesito Avrebbe permesso la coltivazione “massiva” della canapa comunque e anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) A due settimane esatte dalla dichiarazione di inammissibilità la Corte costituzionale ha depositato le motivazioni su referendum bocciati, Per quanto riguarda quello relativo alla depenalizzazione delladellai giudici – presieduti da Giuliano Amato, estensore Giovanni Amoroso – hanno ribadito quello che era stato già scritto in sintesi in una nota e poi ripetuto in conferenza stampa dal presidente. Ecco che nelle motivazioni ritorna il richiamo alledi Vienna e di New York in materia di stupefacenti, quegli obblighida rispettare che erano stati già citati. Anche perché, stando alle toghe, la formulazione delpermesso la“massiva” della canapa comunque e anche ...

Advertising

Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Cannabis, la Consulta: “Quesito in contrasto con convenzioni internazionali. Avrebbe depenalizzato coltivazione di coc… - fattoquotidiano : Cannabis, la Consulta: “Quesito in contrasto con convenzioni internazionali. Avrebbe depenalizzato coltivazione di… - Piero_Strada : RT @SimoneAlliva: Per la Consulta il #referendumcannabis 'avrebbe condotto alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da c… - MattiaGallo17 : RT @SimoneAlliva: Per la Consulta il #referendumcannabis 'avrebbe condotto alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da c… - SimoneAlliva : Per la Consulta il #referendumcannabis 'avrebbe condotto alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piant… -