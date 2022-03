BVB | revocata la tessera onoraria all’ex Cancelliere Schröder Rosneft

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Borussia Dortmund ha revocato latedesco Gerhardcon effetto immediato. Il presidente del club tedesco, Reinhard Rauball lo ha annunciato in un’intervista questa mattina. Il Dortmund aveva già annunciato nella giornata di lunedì che la posizione dirigenziale di un membro onorario del BVB in società statali russe non veniva L'articolo