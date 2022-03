Borsa | Europa chiude in rialzo con Fed | volano gas e petrolio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Le Borse europee chiudono in netto, in scia con Wall Street con Jerome Powell che si dice favorevole a un aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto in marzo. Con la guerra in Ucrania ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Le Borse europee chiudono in netto rialzo, in scia con Wall Street con Jerome Powell che si dice favorevole a un aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto in marzo. Con la guerra in Ucrania ...Lo stesso discorso vale per gli Exchange traded fund esposti al mercato azionario russo quotati in. A titolo di esempio, il Lyxor MSCI Russia UCITS ETF negoziato suItaliana ha perso il ...Fiammata greggio ai massimi da 2011, poi rallenta corsa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Trovano un parziale recupero le Borse europee dopo il forte calo della vigilia. A Piazza Affar ...Il clima di nuove commesse in arrivo sta già spingendo il settore in Borsa. A partire da Leonardo ... Attenzione, però, la scommessa su un riarmo esteso in Europa dovrebbe essere di respiro corto e ...