Bianchi: “Scuola in prima linea per la pace. Non è un regalo, ma una conquista da tutelare ogni giorno” (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Voglio ringraziare tutti i dirigenti, i docenti, le ragazze, i ragazzi, le comunità scolastiche che in queste ore hanno raccolto l'invito mio e del Ministero dell'Istruzione a riflettere sull'articolo 11 della Costituzione e su quanto sta avvenendo in Ucraina. Stiamo ricevendo foto, lettere, testimonianze". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Voglio ringraziare tutti i dirigenti, i docenti, le ragazze, i ragazzi, le comunità scolastiche che in queste ore hanno raccolto l'invito mio e del Ministero dell'Istruzione a riflettere sull'articolo 11 della Costituzione e su quanto sta avvenendo in Ucraina. Stiamo ricevendo foto, lettere, testimonianze". L'articolo .

Advertising

LauraClaraCianc : @rinocammilleri In Ucraina alla scuola materna statale ci sono le immagini sacre in ogni classe. In Ucraina i bambi… - TecnicaScuola : Bianchi alla Tecnica della Scuola: “Ragazzi, prendete esempio dalla Costituzione e ricercate la pace” --… - infoitinterno : Bianchi vuole ripensare la scuola: servono strumenti e cultura, per capire la guerra in Ucraina leggete l'Odissea - infoitinterno : Bianchi: “Riforma della scuola? Porta male dirlo, meglio ripensamento”. E sulla guerra in Ucraina: “Rileggete l’Odi… - infoitinterno : L'Italia ripudia la guerra. Anche il ministro Bianchi all'evento di pace della Tecnica della Scuola - DIRETTA 2 mar… -