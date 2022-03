Armi, green, profughi: l’Occidente fa un bagno di realtà (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra ci sta facendo fare un bagno di realtà. Soprattutto a quell’Occidente europeo che ha ritenuto che il «pasto della pace» fosse gratis. Il primo schiaffo di realtà lo abbiamo preso rendendoci conto che la Difesa europea non è una barzelletta. E che se i nostri vicini di casa non vogliono combattere per la libertà degli ucraini, non si capisce bene perché lo debbano fare gli americani. Stiamo dunque riarmando la Germania, che non è esattamente una buona idea. Correndo un grande rischio. E stiamo scoprendo che Finmeccanica la possiamo anche ribattezzare Leonardo, ma la sostanza non cambia: le produzioni belliche sono ancora necessarie. Siamo al paradosso che odiamo tanto le Armi, da non volerle più produrre, da toglierle dagli indici di rispettabilità finanziaria (i cosidetti esg) ma consideriamo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 2 marzo 2022) La guerra ci sta facendo fare undi. Soprattutto a queleuropeo che ha ritenuto che il «pasto della pace» fosse gratis. Il primo schiaffo dilo abbiamo preso rendendoci conto che la Difesa europea non è una barzelletta. E che se i nostri vicini di casa non vogliono combattere per la libertà degli ucraini, non si capisce bene perché lo debbano fare gli americani. Stiamo dunque riarmando la Germania, che non è esattamente una buona idea. Correndo un grande rischio. E stiamo scoprendo che Finmeccanica la possiamo anche ribattezzare Leonardo, ma la sostanza non cambia: le produzioni belliche sono ancora necessarie. Siamo al paradosso che odiamo tanto le, da non volerle più produrre, da toglierle dagli indici di rispettabilità finanziaria (i cosidetti esg) ma consideriamo ...

