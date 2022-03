Alex Belli attacca Antonio Medugno sui social: che cos’ha fatto? (Di mercoledì 2 marzo 2022) La finale si avvicina e sembra che Antonio Medugno sia sempre più nel mirino dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Sarà dovuto a quel 40% con cui il tiktoker è riuscito a vincere l’ultimo televoto? Scopriamo innanzitutto cos’è successo. Alex Belli attacca Antonio Medugno Alex Belli oggi è intervenuto sul suo profilo Twitter contro il giovane Antonio Medugno. Ecco che cos’ha scritto: “Caro Tiktokio, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”. CARO TIKTOKIO,sono felice che tu abbia ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022) La finale si avvicina e sembra chesia sempre più nel mirino dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Sarà dovuto a quel 40% con cui il tiktoker è riuscito a vincere l’ultimo televoto? Scopriamo innanzitutto cos’è successo.oggi è intervenuto sul suo profilo Twitter contro il giovane. Ecco chescritto: “Caro Tiktokio, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”. CARO TIKTOKIO,sono felice che tu abbia ...

JOSEPHINEDP98 : RT @itsteaatime: MA IN CHE SENSO CARO TIKTONIO ALEX BELLI PASSA PIÙ TEMPO SUL NOSTRO HASHTAG DI NOI, ALEX BELLI, ESCI FUORI #jeru https:/… - h3avysoulx : alex belli lo so che ci leggi e stai leggendo, vieni fuori man #jeru - Foglia2Foglia : RT @itsteaatime: MA IN CHE SENSO CARO TIKTONIO ALEX BELLI PASSA PIÙ TEMPO SUL NOSTRO HASHTAG DI NOI, ALEX BELLI, ESCI FUORI #jeru https:/… - itsteaatime : MA IN CHE SENSO CARO TIKTONIO ALEX BELLI PASSA PIÙ TEMPO SUL NOSTRO HASHTAG DI NOI, ALEX BELLI, ESCI FUORI #jeru