Willie Peyote al Castello di Gradisca d’Isonzo 29 luglio 2022

(Di martedì 1 marzo 2022) Giunto alla sua ventiseiesima edizione, Onde Mediterranee Festival, tra i più importanti e consolidati contenitori di eventi musicali e di progettualità culturale della regione, annuncia il primo concerto estivo: ritorna, con una data in esclusiva per il FVG,, che si esibirà il 29nella scenografica Arena allestita da Euritmica nel verde deldid’Isonzo (GO), nuova sede del festival che avrà luogo, con molte novità, concerti e gli appuntamenti culturali di Lettere Mediterranee, dal 23 al 31. Onde Mediterranee è un concept eco-festival i cui strumenti di interazione e condivisione sono i linguaggi della musica, della letteratura, del pensiero multiculturale rivolto con particolare attenzione al ...

Giunto alla sua ventiseiesima edizione, Onde Mediterranee Festival annuncia il primo concerto estivo: ritorna, con una data in esclusiva per il FVG, Willie Peyote, che si esibirà venerdì 29 luglio nel ... Primo ospite Primo headliner annunciato, in cartellone il 1 luglio, è Willie Peyote. Il rapper e cantautore torinese porterà la propria musica, dopo una lunga attesa e la riprogrammazione in estate ...