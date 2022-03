Ucraina, ricoverato a Roma bimbo di 1 anno con paralisi cerebrale (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Un bambino di un anno proveniente dall’Ucraina è stato ricoverato al Bambino Gesù di Roma. Il bimbo è il primo paziente proveniente dal paese dilaniato dalla guerra con la Russia. “E’ arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, con i propri genitori, il primo bambino proveniente dall’Ucraina, da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un anno, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi cerebrale infantile”, comunicano l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in una nota congiunta. I genitori hanno attraversato il confine ucraino e sono riusciti a raggiungere con mezzi propri ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Un bambino di unproveniente dall’è statoal Bambino Gesù di. Ilè il primo paziente proveniente dal paese dilaniato dalla guerra con la Russia. “E’ arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di, con i propri genitori, il primo bambino proveniente dall’, da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi diinfantile”, comunicano l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in una nota congiunta. I genitori hattraversato il confine ucraino e sono riusciti a raggiungere con mezzi propri ...

