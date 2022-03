Ucraina | intelligence Usa | avanzata verso Kiev bloccata

(Di martedì 1 marzo 2022) L'russaKyev si èe numerosi unità sono alle prese con difficoltà logistiche come la carenza di cibo: lo hanno reso noto fonti del Dipartimento della Difesa statunitense. L'...

... dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all'di disarmarsi e rimanere fuori ... 'Un'attenta analisi delle ultime immagini satellitari di McKenzieServices rivela che ...Inoltre, secondo le fonti, di fronte alla resistenzale forze armate russe hanno dimostrato di voler assumere un atteggiamento di "rischio minimo" per quanto riguarda i propri effettivi."Lo ...Nel momento in cui le forze russe invadevano l’Ucraina, il capo del Servizio di intelligence federale tedesco, Bruno Kahl, era in missione a Kiev. La notizia è stata rilanciata su Twitter, dove viene ...Inoltre secondo l’intelligence ucraina le truppe russe starebbero preparando un attacco alla cattedrale di Santa Sofia a Kiev. Le immagini satellitari avrebbero anche fatto vedere una lunga colonna di ...