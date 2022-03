Ucraina: Draghi, 'situazione umanitaria grave, 18 mln persone avranno bisogno di aiuti' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "La situazione umanitaria nel Paese è sempre più grave". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in Senato, parlando di stime che prevedono "18 milioni il il numero di persone che potrebbe necessitare di aiuti umanitari nei prossimi mesi. Gli sfollati interni potrebbero raggiungere una cifra tra i 6 e i 7 milioni e mezzo e i rifugiati tra i 3 e i 4 milioni". Il premier ha proseguito: "Sono stimate in circa 400mila le persone che hanno lasciato l'Ucraina in direzione dei Paesi vicini" e "al G7 ho detto che l'Italia farà di tuto per aiutare i Paesi vicini nel dramma di questa gigantesca migrazione". Draghi ha parlato anche di "110 milioni di euro per Kiev" e di "un primo contributo di 1 milioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Lanel Paese è sempre più". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in Senato, parlando di stime che prevedono "18 milioni il il numero diche potrebbe necessitare diumanitari nei prossimi mesi. Gli sfollati interni potrebbero raggiungere una cifra tra i 6 e i 7 milioni e mezzo e i rifugiati tra i 3 e i 4 milioni". Il premier ha proseguito: "Sono stimate in circa 400mila leche hanno lasciato l'in direzione dei Paesi vicini" e "al G7 ho detto che l'Italia farà di tuto per aiutare i Paesi vicini nel dramma di questa gigantesca migrazione".ha parlato anche di "110 milioni di euro per Kiev" e di "un primo contributo di 1 milioni ...

