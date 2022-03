Ucraina: Draghi, 'impegnati in attivazione corridoi umanitari' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i rifugiati, come hanno preannunciato i ministri Di Maio e Bonetti, siamo impegnati nell'attivazione di corridoi speciali per i minori orfani, perché possano raggiungere il nostro Paese al più presto ed in sicurezza. Domenica, nel Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione europea è stata valutata la possibilità, che l'Italia sostiene, di applicare per la prima volta la Direttiva sulla protezione temporanea prevista in caso di afflusso massiccio di sfollati. Questa Direttiva garantirebbe agli ucraini in fuga di soggiornare nell'Unione europea per un periodo di un anno rinnovabile ed eviterebbe di dover attivare onerose procedure di asilo dopo i 90 giorni di soggiorno senza visto". Lo ha affermato il presidente, Mario Draghi, parlando al Senato. "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i rifugiati, come hanno preannunciato i ministri Di Maio e Bonetti, siamonell'dispeciali per i minori orfani, perché possano raggiungere il nostro Paese al più presto ed in sicurezza. Domenica, nel Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione europea è stata valutata la possibilità, che l'Italia sostiene, di applicare per la prima volta la Direttiva sulla protezione temporanea prevista in caso di afflusso massiccio di sfollati. Questa Direttiva garantirebbe agli ucraini in fuga di soggiornare nell'Unione europea per un periodo di un anno rinnovabile ed eviterebbe di dover attivare onerose procedure di asilo dopo i 90 giorni di soggiorno senza visto". Lo ha affermato il presidente, Mario, parlando al Senato. "La ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’aggressione premeditata e immotivata della Russia verso un Paese vicino non è soltanto un attac… - GiovaQuez : Draghi: 'Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre con lo scopo di dare il massimo ai… - AngeloTofalo : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Esprimo vicinanza alle 236mila persone di nazionalità ucraina presenti in Italia che vivono giorni dra… - viniciobiscotti : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Ringrazio il Ministro @guerini_lorenzo e tutte le Forze Armate per il loro impegno e la loro preparazi… -