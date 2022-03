Tonfo del Tottenham in FA Cup | è già fuori | brutto ko contro il Middlesbrough

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilè giàdalla FA Cup, brutta prestazione della squadra di Antonio Conte che è stata eliminata dal, un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. Il tecnico italiano si affida a Kane, Kulusevski e Son ma gli attaccanti non sono in giornata di grazia. La partita non regala grosse emozioni nell’arco dei 90 minuti, soprattutto ilnon riesce a sbloccare il match. Ilè invece molto concreto e trova il gol qualificazione ai tempi supplementari, esattamente al 107?. Il marcatore è Joshua Coburn. Gli Spurs non riescono a reagire, finisce 1-0. Ildalla FA Cup. L'articolo CalcioWeb.

Continua il momento deludente del Tottenham. Dopo il convincente successo in Premier League sul campo del Leeds si è registrato un nuovo passo indietro per la squadra di Antonio Conte. Impresa del Mid...