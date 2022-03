Shock | Sacerdote e biblista nega l’Inferno e i miracoli di Gesù

Advertising

...in queste ore per noi di grande. Incontrando le persone della mia comunità, vedo tanto bisogno di incoraggiare, dare forza e sostegno", è il commento di don Mykola Shcherbak ,ucraino ...C'è una Santa Messa, e per tutto il giorno la nostra chiesa è aperta, c'è untutto il ... È unoper me! Questo può essere strano, ma sanno che stanno per 'fare il loro lavoro' e che non ...Stanno facendo profondamente discutere le parole sconvolgenti di Padre Alberto Maggi, uno tra i più seguiti biblisti italiani e volto noto della tv dei vescovi italiani Tv2000. Il religioso ha negato ...“È sorprendente, ma negli occhi dei soldati che vengono da me per una benedizione prima di andare in guerra non vedo la paura, l'incertezza. Sanno che 'faranno il loro lavoro'. E sono d'accordo con ci ...