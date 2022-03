Scienziati, ecco com’è arrivata la Xylella ‘killer’ in Puglia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Svelato il mistero dell’approdo nel Sud Italia della Xylella ‘killer’ che ha ucciso milioni di ulivi pugliesi: il patogeno – che ha provocato una vera e propria pandemia come il coronavirus – sarebbe arrivato in Puglia nel 2008 trasportato da una pianta di caffè del Costa Rica. Secondo uno studio condotto da Scienziati in Italia, Francia e Stati Uniti – pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica ‘Nature’ e a cui ha partecipato la ricercatrice italiana Maria Saponari del Cnr-Ipsp di Bari – il batterio Xylella fastidiosa è arrivato per la prima volta in Italia nel 2008, su una pianta di caffè, e successivamente si è adattato agli ulivi nella regione meridionale della Puglia, finendo per uccidere milioni di piante. Lo studio fa anche luce su alcuni tratti genetici ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Svelato il mistero dell’approdo nel Sud Italia dellache ha ucciso milioni di ulivi pugliesi: il patogeno – che ha provocato una vera e propria pandemia come il coronavirus – sarebbe arrivato innel 2008 trasportato da una pianta di caffè del Costa Rica. Secondo uno studio condotto dain Italia, Francia e Stati Uniti – pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica ‘Nature’ e a cui ha partecipato la ricercatrice italiana Maria Saponari del Cnr-Ipsp di Bari – il batteriofastidiosa è arrivato per la prima volta in Italia nel 2008, su una pianta di caffè, e successivamente si è adattato agli ulivi nella regione meridionale della, finendo per uccidere milioni di piante. Lo studio fa anche luce su alcuni tratti genetici ...

Advertising

Greenpeace_ITA : #Clima, la situazione si è aggravata: è questo che ci dicono gli scienziati del Gruppo intergovernativo sul cambiam… - rulajebreal : Ecco cosa succede quando le democrazie ignorano i crimini contro l’umanità di un dittatore sanguinario: Scienziati… - lifestyleblogit : Scienziati, ecco com'è arrivata la Xylella 'killer' in Puglia - - Donnie1191 : RT @MauroRomanelli: L'Ipcc, composto da scienziati nominati da 195 Paesi, è per sua natura cauto, conservatore, 'diplomatico'. Ha sempre pu… - ale336CO2 : RT @MauroRomanelli: L'Ipcc, composto da scienziati nominati da 195 Paesi, è per sua natura cauto, conservatore, 'diplomatico'. Ha sempre pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienziati ecco Scienziati, ecco com'è arrivata la Xylella 'killer' in Puglia Ecco perché all'inizio dell'epidemia è stato difficile dimostrare che il batterio fosse la causa della morte degli alberi. Lo studio ricostruisce che tra il 2013 e il 2017, gli scienziati hanno ...

'Il virus è nato nel mercato di Wuhan': ecco la possibile origine del Covid Analizzando un'ampia gamma di dati , inclusi i geni dei virus, le mappe delle bancarelle del mercato e l'attività sui social media dei primi pazienti infetti a Wuhan, gli scienziati hanno concluso ...

Scienziati, ecco com'è arrivata la Xylella 'killer' in Puglia Adnkronos Scienziati, ecco com’è arrivata la Xylella ‘killer’ in Puglia (Adnkronos) – Svelato il mistero dell’approdo nel Sud Italia della Xylella ‘killer’ che ha ucciso milioni di ulivi pugliesi: il patogeno – che ha provocato una vera e propria pandemia come il coronavi ...

Attenzione al NeoCov: perché si rischia il salto di specie Un virus presente soltanto nei pipistrelli e strettamente imparentanto con il virus della Mers, il NeoCov, può rappresentare un concreto pericolo in caso di salto di specie: ecco perché ...

perché all'inizio dell'epidemia è stato difficile dimostrare che il batterio fosse la causa della morte degli alberi. Lo studio ricostruisce che tra il 2013 e il 2017, glihanno ...Analizzando un'ampia gamma di dati , inclusi i geni dei virus, le mappe delle bancarelle del mercato e l'attività sui social media dei primi pazienti infetti a Wuhan, glihanno concluso ...(Adnkronos) – Svelato il mistero dell’approdo nel Sud Italia della Xylella ‘killer’ che ha ucciso milioni di ulivi pugliesi: il patogeno – che ha provocato una vera e propria pandemia come il coronavi ...Un virus presente soltanto nei pipistrelli e strettamente imparentanto con il virus della Mers, il NeoCov, può rappresentare un concreto pericolo in caso di salto di specie: ecco perché ...