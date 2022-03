Salerno, entra nel salone di bellezza e uccide la sua ex: choc a Pontecagnano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Una donna di 30 anni è stata uccisa a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. La donna si trovava all’interno di un salone di parrucchiere. Ad ucciderla sarebbe stato un uomo, entrato nel negozio, che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro di lei dinanzi ai presenti. Le forze dell’ordine sono impegnate nella ricerca dell’ex compagno della donna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Una donna di 30 anni è stata uccisa aFaiano, in provincia di. La donna si trovava all’interno di undi parrucchiere. Adrla sarebbe stato un uomo,to nel negozio, che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro di lei dinanzi ai presenti. Le forze dell’ordine sono impegnate nella ricerca dell’ex compagno della donna. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sulsitodisimone : Omicidio Salerno, entra in salone di bellezza e uccide la ex - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Salerno, entra in un parrucchiere, spara e uccide la sua ex: Anna muore a 30 anni davanti ai clienti - Ljuba2000 : Il Messaggero Mobile: Salerno, entra in un parrucchiere, spara e uccide la sua ex: Anna muore a 30 anni davanti ai… - lifestyleblogit : Salerno, entra nel salone di bellezza e uccide la sua ex: choc a Pontecagnano - - fisco24_info : Salerno, entra nel salone di bellezza e uccide la sua ex: choc a Pontecagnano: (Adnkronos) - L'uomo ha esploso vari… -