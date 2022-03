Ryan Reynolds sull'ansia: "Pensavo di morire ogni volta che partecipavo ad un talk show" (Di martedì 1 marzo 2022) Ryan Reynolds è recentemente tornato a parlare dell'ansia che lo affligge da tutta la vita: 'Pensavo di morire ogni volta che dovevo fare un'apparizione televisiva'. Ryan Reynolds, intervistato durante il programma del weekend della CBS, Sunday Morning, ha rivelato di aver combattuto con l'ansia per "tutta la vita", aggiungendo che, in alcuni momenti della sua carriera, aveva paura di morire ogni volta che doveva rilasciare un'intervista o fare un'apparizione televisiva. "Ho sofferto d'ansia per tutta la vita... dico davvero. E sai, mi sento come se avessi due parti della mia personalità, una normale e una che prende il sopravvento ogni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022)è recentemente tornato a parlare dell'che lo affligge da tutta la vita: 'diche dovevo fare un'apparizione televisiva'., intervistato durante il programma del weekend della CBS, Sunday Morning, ha rivelato di aver combattuto con l'per "tutta la vita", aggiungendo che, in alcuni momenti della sua carriera, aveva paura diche doveva rilasciare un'intervista o fare un'apparizione televisiva. "Ho sofferto d'per tutta la vita... dico davvero. E sai, mi sento come se avessi due parti della mia personalità, una normale e una che prende il sopravvento...

