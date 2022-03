Questa non è una bambina ucraina contro un soldato russo (Di martedì 1 marzo 2022) Il 28 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una ragazzina in canottiera nera mentre mostra il pugno a un soldato. Le immagini sono accompagnate da questo testo: «La rabbia dei bambini ucraini fa più male di 100 bombe». Il riferimento è al conflitto in corso tra Russia e ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato a febbraio 2022 in ucraina e non ha quindi alcun collegamento con l’attacco russo al Paese. Il video oggetto di verifica è stato in realtà caricato su Youtube nel 2012, come si può verificare qui. La bambina presente nel video si chiama Ahed Tamimi ed è un’attivista palestinese. All’epoca dodicenne, stava protestando contro alcuni soldati israeliani in Cisgiordania, ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 marzo 2022) Il 28 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una ragazzina in canottiera nera mentre mostra il pugno a un. Le immagini sono accompagnate da questo testo: «La rabbia dei bambini ucraini fa più male di 100 bombe». Il riferimento è al conflitto in corso tra Russia e. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato a febbraio 2022 ine non ha quindi alcun collegamento con l’attaccoal Paese. Il video oggetto di verifica è stato in realtà caricato su Youtube nel 2012, come si può verificare qui. Lapresente nel video si chiama Ahed Tamimi ed è un’attivista palestinese. All’epoca dodicenne, stava protestandoalcuni soldati israeliani in Cisgiordania, ...

