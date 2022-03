Oltre il danno la beffa: Ribery multato dalla Salernitana dopo l’incidente (Di martedì 1 marzo 2022) La Salernitana non molla la possibilità di lottare per la salvezza in Serie A, nelle ultime partite si è vista la reazione della squadra ma i risultati sono ancora altalenanti. In più si è verificato un episodio fuori dal campo, l’incidente d’auto dell’attaccante Franck Ribery. Il direttore sportivo Walter Sabatini ha affrontato l’argomento a ‘La Gazzetta dello Sport’: “a noi interessa innanzitutto che il giocatore stia bene; era andato a cena fuori, è rientrato tardi e non avrebbe dovuto. Sarà multato e lo saranno anche eventuali altri calciatori che erano con lui. In ogni caso tutti tengono alla salvezza della Salernitana, Ribery si allena al massimo e le sue qualità umane mi permettono di definirlo speciale. Gli vogliamo tutti bene”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 marzo 2022) Lanon molla la possibilità di lottare per la salvezza in Serie A, nelle ultime partite si è vista la reazione della squadra ma i risultati sono ancora altalenanti. In più si è verificato un episodio fuori dal campo,d’auto dell’attaccante Franck. Il direttore sportivo Walter Sabatini ha affrontato l’argomento a ‘La Gazzetta dello Sport’: “a noi interessa innanzitutto che il giocatore stia bene; era andato a cena fuori, è rientrato tardi e non avrebbe dovuto. Saràe lo saranno anche eventuali altri calciatori che erano con lui. In ogni caso tutti tengono alla salvezza dellasi allena al massimo e le sue qualità umane mi permettono di definirlo speciale. Gli vogliamo tutti bene”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

goly87 : @tancredipalmeri Credo che il piano Comunque sia chiaro, anche perché oramai 'il danno è fatto'.. sarà dura intrat… - Lapazienzadel : @FmMosca Con tutto questo pensare e impegnarsi per l'Ucraina, può essere che se ne siano dimenticati????..oltre il danno,la beffa - dadajay001 : RT @mariatroiano1: I miei genitori da oltre 5 anni ?? ancora pensano a me, provvedono a me, mi proteggono. Ancora mi danno tutto il loro Amo… - Oscar36139420 : @Moonlightshad1 @SigfridoRanucci ?????????????????????????? concordo e condivido..?????? solidarietà totale a Marc Innaro per le… - mariatroiano1 : I miei genitori da oltre 5 anni ?? ancora pensano a me, provvedono a me, mi proteggono. Ancora mi danno tutto il lor… -