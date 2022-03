Monza-Parma: probabili formazioni e in tv (Di martedì 1 marzo 2022) Gara valida per la 27esima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22. Entrambe avrebbero dovuto lottare per la promozioni in Serie A, invece al momento sono soltanto i brianzoli in corsa per questo obiettivo, essendo sesti in classifica a 5 punti dalla capolista. I ducali occupano il tredicesimo posto, ben distanti dalla zona play off. Monza-Parma si giocherà mercoledì 2 marzo alle ore 18.30 presso lo Stadio Brianteo. Monza-Parma: come si presenteranno in campo le due squadre? Stroppa punterà sul classico 3-5-2 con Di Gregorio in porta, Sampirisi, Paletta e Carlos Augusto in difesa. A centrocampo, Colpani, Mazzitelli e Machin, con Pereira e Molina sulle corsie. In avanti, Valoti e Mancuso. Iachini risponderà con il 3-4-1-2: Buffon tra i pali, Osorio, Danilo e Cobbaut a sua protezione. A centrocampo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Gara valida per la 27esima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22. Entrambe avrebbero dovuto lottare per la promozioni in Serie A, invece al momento sono soltanto i brianzoli in corsa per questo obiettivo, essendo sesti in classifica a 5 punti dalla capolista. I ducali occupano il tredicesimo posto, ben distanti dalla zona play off.si giocherà mercoledì 2 marzo alle ore 18.30 presso lo Stadio Brianteo.: come si presenteranno in campo le due squadre? Stroppa punterà sul classico 3-5-2 con Di Gregorio in porta, Sampirisi, Paletta e Carlos Augusto in difesa. A centrocampo, Colpani, Mazzitelli e Machin, con Pereira e Molina sulle corsie. In avanti, Valoti e Mancuso. Iachini risponderà con il 3-4-1-2: Buffon tra i pali, Osorio, Danilo e Cobbaut a sua protezione. A centrocampo, ...

