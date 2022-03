Minniti tra i relatori della Cei. E Papa Bergoglio dà buca ai vescovi. L’ex ministro siglò i discussi accordi con la Libia (Di martedì 1 marzo 2022) Non è passato inosservato l’invito delL’ex ministro dem Marco Minniti, attuale presidente della Fondazione Med-Or di Leonardo, all’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo organizzato dalla Cei, conclusosi il 27 febbraio scorso a Firenze. Diverse sono state le polemiche, considerando che l’esponente del Pd è l’artefice dei discussi accordi tra Italia e Libia sulla gestione dei flussi migratori e che Leonardo è tra i principali produttori di armi. Abbastanza a quanto pare per convincere lo stesso Papa Francesco, fortemente impegnato per la pace in Ucraina, a dare forfait. Bergoglio non ha preso parte all’incontro, giustificando la sua assenza con “un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Non è passato inosservato l’invito deldem Marco, attuale presidenteFondazione Med-Or di Leonardo, all’incontro deie dei sindaci del Mediterraneo organizzato dalla Cei, conclusosi il 27 febbraio scorso a Firenze. Diverse sono state le polemiche, considerando che l’esponente del Pd è l’artefice deitra Italia esulla gestione dei flussi migratori e che Leonardo è tra i principali produttori di armi. Abbastanza a quanto pare per convincere lo stessoFrancesco, fortemente impegnato per la pace in Ucraina, a dare forfait.non ha preso parte all’incontro, giustificando la sua assenza con “un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un ...

Advertising

dukana2 : RT @ppiersante: +++Ucronews+++ Polemiche per la pubblicazione delle intercettazioni tra Crosetto e Minniti la notte dell’invasione dell’Ucr… - AngeloSab82 : Il papa ha dato forfait al summit di Firenze. Problemi di salute comunicano ma forse irritato dalla presenza di Min… - RosannaAnargie : Lo schiaffo del Papa alla Cei: diserta l'incontro di Firenze causa polemucq con l'ex ministro Marco Minniti preside… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @Penny73070896 Ah, bloccandolo vedo più il contenuto del tweet, ma quella è una nota amica di Saviano che come il suo amic… - Fragment_84 : @Penny73070896 Ah, bloccandolo vedo più il contenuto del tweet, ma quella è una nota amica di Saviano che come il s… -