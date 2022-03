MFE | utile raddoppiato anche rispetto al periodo pre - covid

(Di martedì 1 marzo 2022) Pur in un contesto socio - sanitario non ancora normalizzato, nel 2021 il Gruppo ha registrato un forte incremento dei risultati. Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria in Italia, MFE è ...

CONSOLIDATO GRUPPO: ? I Ricavi netti consolidati sono cresciuti a 2.914 milioni di euro (+11%) ... ? L'netto è salito a 374 milioni di euro, +169% rispetto ai 139 milioni del 2020 e +97% ...Si tratta del primo bilancio per, da quando il gruppo Mediaset ha trasferito la sede legale in ... ha raggiunto i 476 milioni di euro, +52% rispetto ai 312 milioni del 2020, mentre ll'netto è ...(Teleborsa) - Il gruppo MFE - MediaforEurope ha chiuso il 2021 ricavi netti consolidati cresciuti a 2.914 milioni di euro (+11%) rispetto ai 2.637 milioni nel 2020. Si tratta del primo bilancio ...Mediaset, ora denominata MediaforEurope (Mfe), nel 2021 ha registrato ricavi netti consolidati per 2.914 milioni, in crescita dell'11% rispetto al 2020, con un utile netto di 374 milioni, in aumento ...