Meglio il Milan dell'Inter, ma il primo derby di Coppa finisce 0-0: è crisi nerazzurra? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Davanti a un San Siro unito per la pace in Ucraina, Milan e Inter non vanno oltre lo 0-0 nella prima semifinale di andata di Coppa Italia. Per la dodicesima volta nelle ultime diciotto partite di Coppa, la squadra di Pioli riesce a tenere la porta inviolata. Ma nel confronto casalingo, manca il gol ai rossoneri che sprecano tante occasioni, soprattutto nel primo tempo. Subito due grandi spaventi per i nerazzurri. All'11' Handanovic e Brozovic pasticciano e regalano palla a Saelemaekers che è troppo frettoloso e lascia partire un tiro centrale letto bene dal portiere. Poco dopo è Theo Hernandez a inserirsi in area e sbagliare la misura del diagonale. Non fa turn over Inzaghi che schiera i titolarissimi. Oltre allo squalificato Tonali (Bennacer dal 1?), Pioli fa riposare Calabria, Messias, Brahim Diaz e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Davanti a un San Siro unito per la pace in Ucraina,non vanno oltre lo 0-0 nella prima semifinale di andata diItalia. Per la dodicesima volta nelle ultime diciotto partite di, la squadra di Pioli riesce a tenere la porta inviolata. Ma nel confronto casalingo, manca il gol ai rossoneri che sprecano tante occasioni, soprattutto neltempo. Subito due grandi spaventi per i nerazzurri. All'11' Handanovic e Brozovic pasticciano e regalano palla a Saelemaekers che è troppo frettoloso e lascia partire un tiro centrale letto bene dal portiere. Poco dopo è Theo Hernandez a inserirsi in area e sbagliare la misura del diagonale. Non fa turn over Inzaghi che schiera i titolarissimi. Oltre allo squalificato Tonali (Bennacer dal 1?), Pioli fa riposare Calabria, Messias, Brahim Diaz e ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Ibrahimovic sta meglio. Può tornare col Napoli? Non lo so, va valutato giorno per giorno. Questa sarà una… - pisto_gol : Mil-Int 0:0 1^T molto brutto, pieno di errori tecnici, meglio il Milan dell’Inter, l’ombra della squadra campione d… - AntoVitiello : #Pioli: 'Rinnovo #Ibrahimovic? Per come lo conosco io, per la sua volontà e per la voglia che ha di aiutare la squa… - furgeTX : RT @Maicuntent1986: Pareggio che ci sta, per me. Meglio l'Inter sulle touche e nei placcaggi, meglio il Milan nei calci. - MontanariMarco : RT @il_Malpensante: Nessuno degli attaccanti del Milan ha segnato quanto Lautaro Martinez. Però su Canale 5 devo sentir dire che il problem… -