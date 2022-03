Maltrattamenti in famiglia, 21enne di Benevento finisce ai domiciliari (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel primo pomeriggio di ieri, a seguito di una tempestiva ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Squadra Mobile della locale Questura ha dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 21enne di Benevento, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di Maltrattamenti in famiglia, con l’attenuante del vizio parziale di mente, nei confronti della madre. In particolare, le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela sporta dalla persona offesa, la quale si doleva dei reiterati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel primo pomeriggio di ieri, a seguito di una tempestiva ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di, personale della Squadra Mobile della locale Questura ha dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare agli arresti, emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di undi, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto diin, con l’attenuante del vizio parziale di mente, nei confronti della madre. In particolare, le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela sporta dalla persona offesa, la quale si doleva dei reiterati ...

