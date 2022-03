L' Ucraina chiede la mediazione della Cina

(Di martedì 1 marzo 2022) Ore 16:30 - Kiev vuole l'intervento di Pechino per il cessate il fuoco. Kiev «aspetta con impazienza unaparte cinese per realizzare il cessate il fuoco». Secondo quanto riferisce Pechino, lo ha chiesto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al cinese Wang Yi nel corso di una telefonata. Kuleba ha sottolineato che «porre fine alla guerra è la massima prioritàparte» che è «aperta a negoziare una soluzione».

Dal punto di vista della Russia, la prospettiva dell'adesione dell'Ucraina alla NATO potrebbe sembrare una seria minaccia alla sicurezza nazionale. Come avrebbero reagito gli Stati Uniti, si chiede, ...si chiede Fattori (citando Lenin ... Mosca cessa immediatamente le ostilità e si ritira oltre confine. 2) L'Ucraina accetta di rimanere neutrale e di non perseguire l'adesione alla NATO. 3) La ...