Lol 2 – Chi ride è fuori, Fedez: "Non è andata così, sembra che ridiamo a qualsiasi cosa"

È quasi trascorsa una settimana dall'uscita dei primi episodi di Lol 2 – Chi ride è fuori. Del comedy show condotto da Fedez e distribuito da Amazon Prime Video ha parlato anche lo stesso rapper milanese su Instagram. Stando a quanto riportato da TvBlog, di recente Fedez ha svelato un curioso aneddoto: "Voglio dire una cosa. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo", ha esordito. Poi ha spiegato: "sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi 'ahahahah.' No, non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo". "Non lo so, secondo me hanno asciugato – ha invece affermato Frank Matano, spalla di Fedez -. Io ricordo che ...

