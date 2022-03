LIVE – Giorgi-Garcia 7-5 4-6 0-4, primo turno Wta Lione 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 1 marzo 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Camila Giorgi e Caroline Garcia, valevole per il primo turno del Wta 250 di Lione 2022. La marchigiana torna sul cemento per provare a esprimere il suo miglior tennis, cercando di archiviare un periodo non esattamente roseo in termini di risultati ottenuti. Qualora in buon stato di forma, l’azzurra ha sempre mostrato un gioco stellare, ricco di accelerazioni letali e difficile da contrastare, specialmente sul veloce. La francese, però, darà certamente filo da torcere alla giocatrice nostrana, considerando anche il suo ampio repertorio di colpi. Sportface.it seguirà la sfida tra Giorgi e Garcia in tempo reale e offrirà aggiornamenti ai propri lettori, non prima delle ore ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Ile latestuale del match tra Camilae Caroline, valevole per ildel Wta 250 di. La marchigiana torna sul cemento per provare a esprimere il suo miglior tennis, cercando di archiviare un periodo non esattamente roseo in termini di risultati ottenuti. Qualora in buon stato di forma, l’azzurra ha sempre mostrato un gioco stellare, ricco di accelerazioni letali e difficile da contrastare, specialmente sul veloce. La francese, però, darà certamente filo da torcere alla giocatrice nostrana, considerando anche il suo ampio repertorio di colpi. Sportface.it seguirà la sfida train tempo reale e offrirà aggiornamenti ai propri lettori, non prima delle ore ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Giorgi-Garcia 7-5 4-5 primo turno Wta Lione 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Giorgi-Garcia #primo #turno… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 1-0 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break e vince il 1° set - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 4-1 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break nel 1° set! - #Camila #Giorgi-G… - Drwelch9 : RT @Dinho_Picks: LIVE WTA: Giorgi vs Garcia o19.5 games -133 (2U) - GamblingWizard2 : RT @Dinho_Picks: LIVE WTA: Giorgi vs Garcia o19.5 games -133 (2U) -