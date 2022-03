LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 4-6 0-6, Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra illude e poi crolla! La francese vola agli ottavi (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 17.47 Nonostante i 7 ace, sono troppi i 12 doppi falli di Camila Giorgi come indicano le statistiche contro gli 11 ace della vincitrice del match e i 6 doppi falli. 49% di prime trovate dall’azzurra contro il 55% della francese con 68% di punti vinti con la prima e 49% con la seconda contro il 77% e il 55% per la #74 al mondo. 1 palla break salvata su 6 da parte della marchigiana contro il 4/6 della francese che ha vinto 91 punti a 73 al termine della sfida. 17.45 Termina già il torneo di Camila Giorgi in quel di Lione! l’azzurra illude vincendo il primo set per 7 giochi a 5 prima di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.48 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 17.47 Nonostante i 7 ace, sono troppi i 12 doppi falli dicome indicano le statistiche contro gli 11 ace della vincitrice del match e i 6 doppi falli. 49% di prime trovate dalcontro il 55% dellacon 68% di punti vinti con la prima e 49% con la seconda contro il 77% e il 55% per la #74 al mondo. 1 palla break salvata su 6 da parte della marchigiana contro il 4/6 dellache ha vinto 91 punti a 73 al termine della sfida. 17.45 Termina già il torneo diin quel divincendo il primo set per 7 giochi a 5 prima di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 4-6 0-1 Wta Lione 2022 in DIRETTA: la francese piazza il break nel 3° set - #Camila… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #WTA #Lyon Fuori Camila #Giorgi, sconfitta in rimonta dalla #Garcia 7-5 4-6 0-6! #live - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 1-0 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break e vince il 1° set - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 4-1 Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break nel 1° set! - #Camila #Giorgi-G… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia Wta Lione 2022 in DIRETTA: Zhang elimina Mladenovic in due set! Tra poco l’azzurra -… -