L'esperto: “In caso di un cyber attacco tutti noi collegati a Internet ci troviamo sul campo di battaglia” (Di martedì 1 marzo 2022) Agostino Bruzzone, il direttore del corso Strategos all'Università di Genova: “La rete e i social media rendono tutto diverso e molto più incisivo” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 1 marzo 2022) Agostino Bruzzone, il direttore del corso Strategos all'Università di Genova: “La rete e i social media rendono tutto diverso e molto più incisivo”

Advertising

dei_alba : RT @Miti_Vigliero: L'esperto: «In caso di un cyber attacco tutti noi collegati a Internet siamo sul campo di battaglia» - Miti_Vigliero : L'esperto: «In caso di un cyber attacco tutti noi collegati a Internet siamo sul campo di battaglia»… - AnfetaMilan : @Lautaresque In questi casi c’è sempre il bilancio tra quanto l’intervento sia pericoloso e quanto sia fortuito. I… - 1511maxi : RT @Gi71376847: “ alimentare il dissenso russo” dice L ‘esperto Montanari dal suo salotto fiorito. Ha visto , per caso, come viene trattato… - GraziaMontefal2 : RT @Gi71376847: “ alimentare il dissenso russo” dice L ‘esperto Montanari dal suo salotto fiorito. Ha visto , per caso, come viene trattato… -