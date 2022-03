Kraven the Hunter: Ariana DeBose nel cast del film (Di martedì 1 marzo 2022) L'attrice Ariana DeBose farà parte degli interpreti del film Kraven the Hunter, nuovo progetto Marvel prodotto per Sony. Kraven the Hunter, il nuovo film Marvel prodotto da Sony Pictures, avrà tra i suoi protagonisti anche Ariana De Bose, una delle protagoniste di West Side Story. L'attrice sarà una delle interpreti del progetto con star Aaron Taylor Johnson che verrà diretto da J.C. Chandor. Ariana DeBose avrà nel film la parte di Calypso, personaggio descritto come una sacerdotessa voodoo che utilizza pozioni magiche e, oltre a essere una nemica di Spider-Man, è anche una partner e amante di Kraven. La sceneggiatura di Kraven the ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) L'attricefarà parte degli interpreti delthe, nuovo progetto Marvel prodotto per Sony.the, il nuovoMarvel prodotto da Sony Pictures, avrà tra i suoi protagonisti ancheDe Bose, una delle protagoniste di West Side Story. L'attrice sarà una delle interpreti del progetto con star Aaron Taylor Johnson che verrà diretto da J.C. Chandor.avrà nella parte di Calypso, personaggio descritto come una sacerdotessa voodoo che utilizza pozioni magiche e, oltre a essere una nemica di Spider-Man, è anche una partner e amante di. La sceneggiatura dithe ...

