Inter, Inzaghi può sorridere: tutta la rosa a disposizione (Di martedì 1 marzo 2022) Inzaghi può contare sulla rosa al completo Buone notizie in casa Inter durante un periodo sicuramente non felice. Simone Inzaghi in vista del match di questa sera contro il Milan potrà contare sull’Intera rosa a disposizione. “La prima volta, da un mese a questa parte, con tutto l’organico a disposizione, tanto che ci sarà da scegliere chi mandare in tribuna. Gosens e Correa infatti, come previsto, sono stati convocati e stasera saranno in panchina, pronti – soprattutto il tedesco – a entrare nel secondo tempo” si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 1 marzo 2022)può contare sullaal completo Buone notizie in casadurante un periodo sicuramente non felice. Simonein vista del match di questa sera contro il Milan potrà contare sull’. “La prima volta, da un mese a questa parte, con tutto l’organico a, tanto che ci sarà da scegliere chi mandare in tribuna. Gosens e Correa infatti, come previsto, sono stati convocati e stasera saranno in panchina, pronti – soprattutto il tedesco – a entrare nel secondo tempo” si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

Inter : ?? | INTERVISTA Le dichiarazioni di mister Inzaghi alla vigilia della semifinale di andata di… - Gazzetta_it : Il derby #MilanInter peserà sulla lotta per lo scudetto. Pioli e Inzaghi: sbloccarsi per ripartire - capuanogio : Garlando sulla #gds: #Milan e #Inter giocheranno questa sera un derby che avrà una ricaduta psicologica pesante sul… - TMW_radio : ??? #Maracanà Paolo Pacchioni ??? «Inzaghi deve avere idee diverse. Conte vinceva le partite ed era arrabbiatissimo.… - mr_kubra : RT @it_inter: La Coppa Italia è un obiettivo vero, l'Inter non la vince da 11 anni: #Inzaghi se la gioca con i titolari, #Gosens e #Correa… -