Guerra in Ucraina. L'appello: 'Chi può, accolga mamme e bimbi' (Di martedì 1 marzo 2022) Profughi provenienti dall Ucraina Per approfondire : Articolo : Angelica: 'La mia famiglia divisa tra Italia e Ucraina dalla Guerra' Articolo : Solo uno di loro su tre è vaccinato L'Asl mapperà le ... Leggi su lanazione (Di martedì 1 marzo 2022) Profughi provenienti dallPer approfondire : Articolo : Angelica: 'La mia famiglia divisa tra Italia edalla' Articolo : Solo uno di loro su tre è vaccinato L'Asl mapperà le ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - teobaratto90 : RT @andrea_tarta: Mia moglie è russa, orgogliosa della propria cultura considera #Putin feccia. Vive con angoscia il momento, ne teme le… - Maur1z1oTw1tter : RT @1WinstonSmith1: L'UE è entrata di fatto in guerra contro la Russia, mentre all'ONU chiedono un cessate il fuoco e Russia e Ucraina hann… -