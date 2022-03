Guerra in Ucraina, appello di don Mimmo Battaglia ai parroci: Mobilitarsi per l’accoglienza dei profughi (Di martedì 1 marzo 2022) “L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia, presidente della Caritas diocesana, in contatto con Caritas Italiana, in riferimento all’emergenza umanitaria conseguente al conflitto in atto tra Ucraina e Russia, chiede ai parroci, ai religiosi e alle religiose della Diocesi di individuare la disponibilità di accoglienza per i fratelli e le sorelle profughi, comunicando all’indirizzo ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, il numero di posti”. Lo si legge in una nota della Curia di Napoli. “Ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni”. Per questo i Vescovi del Mediterraneo – riuniti a Firenze per l’incontro Mediterraneo frontiera di pace hanno espresso preoccupazione e dolore per lo scenario drammatico in Ucraina e hanno ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) “L’Arcivescovo don, presidente della Caritas diocesana, in contatto con Caritas Italiana, in riferimento all’emergenza umanitaria conseguente al conflitto in atto trae Russia, chiede ai, ai religiosi e alle religiose della Diocesi di individuare la disponibilità di accoglienza per i fratelli e le sorelle, comunicando all’indirizzo ufficiocaritas@chiesadinapoli.it, il numero di posti”. Lo si legge in una nota della Curia di Napoli. “Ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni”. Per questo i Vescovi del Mediterraneo – riuniti a Firenze per l’incontro Mediterraneo frontiera di pace hanno espresso preoccupazione e dolore per lo scenario drammatico ine hanno ...

