Grande Fratello Vip 6 le nomination di ieri 28 febbraio, in 5 al televoto giovedì 3 marzo

Puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 28 febbraio 2022 guidata da Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Puntata con una doppia eliminazione Nathalie prima e Alessandro dopo un televoto flash nel corso del programma (qui gli eliminati). Come sempre tante le discussioni portate avanti come lo scontro tra Nathalie, Soleil e Delia contro Miriana. La coppia Alessandro – Sophie ha anche affrontato la questione Fabrizio Corona che in settimana a Chi (di Signorini) ha dichiarato che Sophie è ancora innamorata di ...

