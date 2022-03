FIS | comunicato ufficiale | “Vietata la partecipazione agli eventi FIS per atleti russi e bielorussi”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FIS comunicato

OA Sport

In un, la federazione si è detta "totalmente in disaccordo con la decisione di Fifa e ... Laha deciso che, "nell'interesse della sicurezza di tutti i partecipanti e per mantenere l'...... per costruire la pace internazionale, per rivendicare politiche di pace", è scritto nel... Codici Calabria, Libera, Italia nostra, Flc Cgil,/Fias rider nazionale, Ass. Adultirider, Us ...Metterà a disposizione un supporto finanziario, logistico e tecnico alle squadre fino a quando potranno fare ritorno in patria in condizioni di sicurezza.In questi giorni difficili e complicati, la Federazione Internazionale Sci non intende abbandonare gli atleti e gli staff dell’Ucraina. La … Continua ...