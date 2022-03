Esplode bombola di gas in auto, conducente muore carbonizzato (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci sarebbe una fuoriuscita di gas dietro l’esplosione di una bombola che il conducente di un’auto in transito al Corso Garibaldi di Grumo Nevano (Napoli) stava trasportando. L’uomo alla guida dell’auto è morto sul colpo e il suo corpo è stato ritrovato interamente carbonizzato. L’auto, dopo aver preso fuoco, è esplosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione i quali hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza presenti in zona. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’identificazione del cadavere e per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci sarebbe una fuoriuscita di gas dietro l’esplosione di unache ildi un’in transito al Corso Garibaldi di Grumo Nevano (Napoli) stava trasportando. L’uomo alla guida dell’è morto sul colpo e il suo corpo è stato ritrovato interamente. L’, dopo aver preso fuoco, è esplosa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione i quali hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza presenti in zona. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’identificazione del cadavere e per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

