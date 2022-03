Empire of Light: al via le riprese del film di Sam Mendes con Olivia Colman e Colin Firth (Di martedì 1 marzo 2022) Olivia Colman, Micheal Ward, Toby Jones e Colin Firth sul set inglese del nuovo film di Sam Mendes, la storia intima Empire of Light. Sono in corso a Margate, Inghilterra, le riprese di Empire of Light, nuovo film di Sam Mendes con Olivia Colman e Colin Firth che si girerà su e giù per la costa del Kent fino a primavera inoltrata. Insieme alla notizia dell'inizio delle riprese principali, è stato anche rivelato l'ingresso nel cast di Tom Brooke e Hannah Onslow, che appariranno nel film insieme a Olivia Colman, Micheal Ward, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022), Micheal Ward, Toby Jones esul set inglese del nuovodi Sam, la storia intimaof. Sono in corso a Margate, Inghilterra, lediof, nuovodi Samconche si girerà su e giù per la costa del Kent fino a primavera inoltrata. Insieme alla notizia dell'inizio delleprincipali, è stato anche rivelato l'ingresso nel cast di Tom Brooke e Hannah Onslow, che appariranno nelinsieme a, Micheal Ward, ...

