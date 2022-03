“Ecco i miei oggetti intimi”. Arisa hot, li mostra a tutti: “Vanno usati così”. E i fan tutti a commentare (Di martedì 1 marzo 2022) Colpo di scena Arisa. La cantante non smette mai di sorprendere e anche nelle scorse ore ha lasciato tutti di stucco, visto che ha mostrato qualcosa di estremamente piccante che ha scatenato la reazione dei suoi follower. Stavolta però ciò che hanno commentato i suoi follower non è piaciuto moltissimo alla donna, che ha protestato sui social network. Parole molto nette, che dovranno fare cambiare atteggiamento ai suoi seguaci, se non vorranno essere in futuro banditi da lei. Lo scorso mese di gennaio Arisa era finita al centro dell’attenzione. Lei e Vito Coppola sembravano ormai essere ritornati insieme e probabilmente stanno tentando di capire se la loro relazione possa riprendere regolarmente. Si erano immortalati infatti nella stessa camera da letto e hanno anche postato delle storie Instagram, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Colpo di scena. La cantante non smette mai di sorprendere e anche nelle scorse ore ha lasciatodi stucco, visto che hato qualcosa di estremamente piccante che ha scatenato la reazione dei suoi follower. Stavolta però ciò che hanno commentato i suoi follower non è piaciuto moltissimo alla donna, che ha protestato sui social network. Parole molto nette, che dovranno fare cambiare atteggiamento ai suoi seguaci, se non vorranno essere in futuro banditi da lei. Lo scorso mese di gennaioera finita al centro dell’attenzione. Lei e Vito Coppola sembravano ormai essere ritornati insieme e probabilmente stanno tentando di capire se la loro relazione possa riprendere regolarmente. Si erano immortalati infatti nella stessa camera da letto e hanno anche postato delle storie Instagram, ...

