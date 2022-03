Con il Reddito di Cittadinanza acquistavano droga nel Casertano e poi la rivendevano: 8 arresti (Di martedì 1 marzo 2022) Con i soldi del Reddito di Cittadinanza acquistavano sostanze stupefacenti, come marijuana, hashish, cocaina e crack, da rivendere poi al dettaglio. E’ quanto emerso dall’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha portato all’arresto da parte dei carabinieri di otto persone residenti nelle palazzine Iacp di Piedimonte Matese (frazione Sepicciano), in provincia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 marzo 2022) Con i soldi deldisostanze stupefacenti, come marijuana, hashish, cocaina e crack, da rivendere poi al dettaglio. E’ quanto emerso dall’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha portato all’arresto da parte dei carabinieri di otto persone residenti nelle palazzine Iacp di Piedimonte Matese (frazione Sepicciano), in provincia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

