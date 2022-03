Caldonazzo furiosa contro Basciano | “Violento con le donne! Mi hai calunniata”

Leggi su biccy

(Di martedì 1 marzo 2022) Come aveva promesso, ieri sera Alfonso Signorini è tornato sul caso delle presunte frasi razziste di Nathaly. Il conduttore ha dichiarato che dopo lunghe ricerche la produzione non ha trovato il discorso che avrebbe fatto Nathaly (secondo): “Quelle sono due zingare, hanno gli zingari che le proteggono“. “Abbiamo analizzato in modo dettagliato la questione. – ha detto Alfonso – Noi abbiamo visionato tutto il materiale preso dalle telecamere. Nulla è rimasto inespresso. Le frasi incriminate sono due e vanno ben distinte. La prima a sfondo razziale è evidente, l’abbiamo analizzata ed è un’espressione infelice e volgare, ma non c’è stata alcuna volontà in lei di offendere un altro concorrente. La seconda frase sugli zingari rivolta a Jessica e Lulù non c’è. Non risulta nelle nostre registrazioni che laabbia ...