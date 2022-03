Anzio | divieto di avvicinamento per 58enne | violenze sulla madre

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 marzo 2022) La Polizia diha dato esecuzione all’ordinanza didinei confronti di un cinquantottenne di Nettuno, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dell’anzianadi ottantasette anni. L’uomo, disoccupato e tossicodipendente, da parecchio tempo vessava l’anziano genitore con richieste continue di denaro per l’acquisto di droga. Al rifiuto della donna, che vive con i proventi della pensione, nascevano forti liti che spesso si trasformavano in aggressioni fisiche a danno dell’anzianala quale veniva costretta a trovare rifugio nell’abitazione della vicina. La sopportazione della donna è giunta al limite quando il figlio, nel corso di un altro litigio, l’ha malmenata lasciandola in terra nel giardino di casa con le ginocchia sanguinanti, ...