5 marzo 2022, centenario della nascita di Pasolini. A casarsa l'omaggio di Davide Toffolo (Di martedì 1 marzo 2022) Una dedica a Pier Paolo Pasolini, nel centenario esatto della sua nascita, sabato 5 marzo 2022, e proprio nella sua casarsa, nel Teatro che gli è stato intitolato. Protagonista dell'evento, in programma alle 21, promosso dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini con Fondazione Pordenonelegge.it, sarà l'artista Davide Toffolo, autore del graphic novel "Pasolini", il fumetto scritto e disegnato vent'anni fa e oggi ripubblicato per il centenario della nascita del poeta friulano da Rizzoli/Lizard. Condotta dal poeta e scrittore Gian Mario Villalta, la conversazione – sul filo rosso "I Maestri sono fatti per essere mangiati" – riporterà Davide ...

