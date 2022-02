Vostro Onore | tutti i personaggi

(Di lunedì 28 febbraio 2022)- Camilla Semino Favro e Barbara Ronchi InStefano Accorsi sarà attorniato da un nutrito gruppo di comprimari, noti al pubblico del piccolo schermo. Ad interpretare l’ispettrice che indagherà su Vittorio Pagani sarà Barbara Ronchi, su Rai 1 già nel cast di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, dove interpreta Diana, amica e collaboratrice della protagonista. Ci saranno poi Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo in Buongiorno, Mamma!), Francesca Beggio (Azzurra in Luce dei Tuoi Occhi), Isabella Mottinelli (Carolina in Che Dio ci Aiuti), Camilla Semino Favro (1993, Altri Tempi, Non Uccidere, Fuori Classe), Francesco Colella (Il Capitano Maria, ZeroZeroZero e Christian) e, inoltre, Francesca Cavallin e Remo Girone. Conosciamoi loro ...

FilmMusicTracks : RT @acmf_of: La serie TV 'Vostro Onore' (con Stefano Accorsi, prod. Rai Fiction/Indiana production) in onda da stasera su Rai1, ha la colon… - acmf_of : La serie TV 'Vostro Onore' (con Stefano Accorsi, prod. Rai Fiction/Indiana production) in onda da stasera su Rai1,…

Dilemmi morali per un giudice integerrimo. La nuova fiction della prima serata di Rai1,, ci pone da stasera alle prese con interrogativi importanti. Adattamento dell'sraeliana Kvodo , già portata in televisione in America in Your Honor con Bryan Cranston . La prima di ...Nel cast della nuova fiction di Rai1, "", veste i panni di Ludovica: conosciamo più a fondo l'attrice Camilla Semino Favro! Sarà Ludovica Renda nella serie in arrivo questa sera su Rai1, "", ma la carriera di ...Roberto Oliveri è attore che ha prestato il suo volto a numerose fiction e serie tv, da Gomorra a Diavoli: ecco chi è.Nel 2017 è nel cast dell’horror The Nest. Nel 2022 torna in TV con la fiction Vostro Onore. Per dar sfogo al suo talento registico, l’attore fonda una sua piccola casa di produzione insieme ai ...