Ucraina: all'odg Consiglio ministri dl misure urgenti su crisi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 15.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge recante ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina (Presidenza - Affari esteri - Difesa - Interno - Transizione ecologica - Università e ricerca); varie ed eventuali. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Ildei, convocato in data odierna alle ore 15.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge recante ulteriorisullain(Presidenza - Affari esteri - Difesa - Interno - Transizione ecologica - Università e ricerca); varie ed eventuali.

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - pietroraffa : ?? Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, ha chiesto l'ammissione immediata dell'Ucraina all'Unione Europea attr… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Le squadre russe di allerta dei posti di comando della Forza missilistica strategica e le flotte del nord e de… - russopino65 : @markorusso69 A qualcuno sta cosa non piacerà , bisognerà organizzare qualcosa di simile all'Ucraina con elezioni ' democratike!!' -