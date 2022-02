Trofeo Laigueglia 2022 | programma | orari | tv | streaming Dove vederlo in chiaro

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Mercoledì 2 marzo il ciclismo su strada tornerà ufficialmente sul territorio italiano con la tradizionale corsa d’apertura del calendario nostrano: il, giunto alla sua cinquantanovesima edizione. Il percorso è quello che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime edizioni, con il circuito finale con le asperità di Capo Mele e Colla Micheri che lo scorso anno premiarono il neerlandese Bauke Mollema, interrompendo una striscia di sei successi consecutivi di un corridore italiano. Mollema tornerà per difendere il proprio titolo, ma gli avversari non mancheranno. La startlist non è stata ancora ufficializzata, ma hanno confermato la partecipazione grandi nomi come gli azzurri Vincenzo Nibali, Gianni Moscon, Giulio Ciccone e Diego Ulissi, a cui vanno ad aggiungersi Lorenzo Fortunato e Alessandro Covi che hanno già mostrato un grande stato ...