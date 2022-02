Stellantis - Elkann, Tavares, gli eredi di Marchionne: ecco i compensi del board nel 2021 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 2021, il gruppo Stellantis ha speso poco più di 28,8 milioni di euro per remunerare il suo consiglio di amministrazione. quanto emerge dalla relazione di bilancio e in particolare da una serie di tabelle, dalle quali spunta anche una voce inattesa: Sergio Marchionne è ancora nel libro paga del nuovo gruppo. Attenzione, non si tratta di un errore né, tantomeno, di qualcosa di strano. Infatti, sono gli eredi ad aver ottenuto circa 26,1 milioni di euro di compensi maturati tra il 2017 e il 2018 dal manager scomparso nell'estate di quattro anni fa. Nello specifico, la retribuzione include obblighi retributivi legati al contratto di Marchionne, tra cui benefit di fine mandato pari a cinque volte il salario base. Gli altri stipendi. Tra l'altro, della "vecchia" FCA, non è solo l'ex ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel, il gruppoha speso poco più di 28,8 milioni di euro per remunerare il suo consiglio di amministrazione. quanto emerge dalla relazione di bilancio e in particolare da una serie di tabelle, dalle quali spunta anche una voce inattesa: Sergioè ancora nel libro paga del nuovo gruppo. Attenzione, non si tratta di un errore né, tantomeno, di qualcosa di strano. Infatti, sono gliad aver ottenuto circa 26,1 milioni di euro dimaturati tra il 2017 e il 2018 dal manager scomparso nell'estate di quattro anni fa. Nello specifico, la retribuzione include obblighi retributivi legati al contratto di, tra cui benefit di fine mandato pari a cinque volte il salario base. Gli altri stipendi. Tra l'altro, della "vecchia" FCA, non è solo l'ex ...

