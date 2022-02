Scuole, mascherine Ffp2 e quarantene: cosa sta per cambiare (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal primo aprile regole più morbide per le Scuole. Dovrebbe finire lo stato di emergenza. cosa cambierà per studenti ed insegnanti? Il 31 marzo dovrebbe essere la data che darà uno stop allo stato di emergenza. Questo inciderà enormemente nelle vite di cittadini, insegnanti e studenti. Infatti fino ad ora, dall’8 marzo 2020, anche se L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal primo aprile regole più morbide per le. Dovrebbe finire lo stato di emergenza.cambierà per studenti ed insegnanti? Il 31 marzo dovrebbe essere la data che darà uno stop allo stato di emergenza. Questo inciderà enormemente nelle vite di cittadini, insegnanti e studenti. Infatti fino ad ora, dall’8 marzo 2020, anche se L'articolo proviene da Consumatore.com.

rtl1025 : ??? Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo 'le #scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti… - Palazzo_Chigi : Draghi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Da aprile le #scuole resteranno sempre aperte per tutti, saranno i… - savonanews : Dego, il comune consegna mascherine alle scuole - LuigiF97101292 : RT @e_Avversi: Il CDC rimuove l’obbligo di mascherina per il 70% del paese, anche all’interno delle scuole… - magdulka64 : RT @ilSalvagenteit: #Mascherine spillate che graffiano i bambini. La fornitura del ministero alle #scuole -