“Prima volta nella storia”: guerra in Ucraina, dal calcio decisione clamorosa (Di lunedì 28 febbraio 2022) clamorosa novità attraverso il mondo del calcio: la Svizzera rompe la propria neutralità dichiarando ostilità alla Russia La guerra tra Ucraina e Russia continua a calamitare l’attenzione sulla scena internazionale e non potrebbe essere altrimenti vista la delicata situazione che si è venuta a creare e le ripercussioni abnormi che rischia di avere pure altrove. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, Prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 febbraio 2022)novità attraverso il mondo del: la Svizzera rompe la propria neutralità dichiarando ostilità alla Russia Latrae Russia continua a calamitare l’attenzione sulla scena internazionale e non potrebbe essere altrimenti vista la delicata situazione che si è venuta a creare e le ripercussioni abnormi che rischia di avere pure altrove. Questo articolo è comparsosua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ItalyUN_NY : BREAKING: per la prima volta in 4??0??anni, Il Consiglio di Sicurezza #ONU ????ha richiesto la convocazione di una “s… - pietroraffa : == von der Leyen:'Per la prima volta in assoluto l'Unione europea finanzierà l'acquisto e la consegna di armi ed eq… - marcodimaio : Per la prima volta: - la Ue finanzierà l’acquisto di armi; - la Svezia (neutrale) invierà armamenti in ????; - la Sv… - martiyoon : RT @SeokjinOppaWif3: Ogni tanto ripenso a questo momento, alla capacità di Jin di essere stabile e performante nonostante qui awake sia 6ke… - dissa0001 : Sarò sincera. La prima volta che ho visto sta scena non capivo cosa stesse succedendo. Boh -